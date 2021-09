Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Körperverletzung

Am Sonntag, 19. September 2021, kam es zwischen 04.05 Uhr und 04.30 Uhr in der Astruper Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 25-Jährigen aus Lohne. In dem o.a. Zeitraum wartete er an der dortigen Bushaltestelle auf seine Freundin, die ihn dort abholen wollte, als er von einem bislang unbekannten Täter körperlich angegriffen wurde. Nähere Angaben zum Tatablauf bzw. zum Täter liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigungen an PKW

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. September 2021, 17.30 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 09.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die hintere Scheibe eines auf dem Parkplatz der Fachklinik St. Vitus in der Ahlhorner Straße abgestellten grünen PKW Opel Zafira einer 46-Jährigen aus Celle. Der PKW wurde augenscheinlich nicht geöffnet und es wurde nichts entwendet. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300,00 Euro.

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. September 2021, 15.00 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 08.00 Uhr, wurde im Benediktinerweg der auf dem Parkplatz des Pfarrheims St. Vitus abgestellte schwarze PKW Mercedes ML 350 eines 42-Jährigen aus Visbek durch bislang unbekannte Täter gewaltsam angegangen. Hierdurch enstand auch an diesem PKW Sachschaden von 300,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Vechta - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 16. September 2021, kam es zwischen 16.15 Uhr und 16.35 Uhr in einem Schreibwarengeschäft in der Großen Straße zu einem Ladendiebstahl: Eine bislang unbekannte Täterin entnahm mehrere Bücher aus dem Verkaufsregal und steckte sie in eine mitgeführte Plastikumhängetasche. Sie verließ dann den Verkaufsraum, ohne die Bücher zur Bezahlung auszulegen. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 30 bis 40 Jahre alt, - normale Statur, - lange, mittelblonde Haare, die mit einem auffälligen gelben Zopfband zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden waren, - Brille mit Goldrandfassung, - hellblauer Mund-Nasen-Schutz - Schwarz-weiß gemusterter Blazer, - Dunkle Röhrenjeans, - Dunkle Stiefeletten, - Großer beige-weiß gemusterter (ähnlich eines Mandalas) Shopper über der rechten Schulter, - Rote REWE-Tüte in der linken Hand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen durch Farbschmiereien

In der Zeit zwischen Freitag, 17. September 2021, 18.20 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 07.45 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Wand eines Geschäftshauses in Klingenhagen mit schwarzer und silberner Farbe.

In der Zeit zwischen Freitag, 17. September 2021, 12.00 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 07.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich des Landkreisgebäudes eine Steinsäule mit roter und schwarzer Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Bakum - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 20. September 2021, 17.30 Uhr, und Dienstag, 21. September 2021, 00.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Wohnung einer 32-Jährigen aus Bakum ein und entwendeten Bargeld sowie ein schwarzes HUAWEI Mobiltelefon P30 Pro. Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienwohnhauses im Mühlenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (04446) 959710 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Pfandkisten

Am Sonntag, dem 19. September 2021 kam es gegen 14.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ravensberger Straße zu einem Diebstahl von grünen Pfandkisten im größeren Stil. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Pfandkisten

Auch in Lohne kam es am Sonntag, 19. September 2021, zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr bei einem Lebensmittelgeschäft an der Brägeler Straße zu einem Diebstahl von Pfandgut in nicht unerheblichem Ausmaß: Zwei männliche Täter drangen zunächst gewaltsam in das Leergutlager des Verbrauchermarktes ein und entwendeten mehrere hundert sog. Gemüseklappkisten. Das Diebesgut wurde mit einem weißen Ford Transit abtransportiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines sog. Stuntrollers

Am Samstag, 18. September 2021, zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beim Stadion des Blau Weiß Lohne in der Steinfelder Straße den schwarzen Stuntroller NKD, Modell: Rally V4 Stunt Scooter eines 11-Jährigen aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigungen an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, 19. September 2021, 16.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Gingfeld den auf einem dortigen Hof abgestellten PKW VW Polo einer 48-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 150,-- Euro.

Zwischen Sonntag, 19. September 2021, 18.00 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 00.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Straße Unter den Erlen die Heckklappe eines lilafarbenen PKW Nissan Juke einer 41-Jährigen aus Lohne. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 20. September 2021, wurde gegen 19.50 Uhr auf der Dinklager Straße ein 27-Jähriger aus Lohne auf einem E-Scooter festgestellt, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Kennzeichendiebstahl/Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 20.45 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 09.45 Uhr, kam es im Ohlkenbergsweg zu einem Kennzeichendiebstahl sowie einer Sachbeschädigung an einem PKW Mercedes-Benz A140 einer 30-Jährigen aus Krefeld. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen des abgeparkten PKW (KR-VA 1991) und beschädigte den rechten Außenspiegel.

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 15.30 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Bereich Grüner Weg, Höhle Ohlkenbergsweg, das hintere amtliche Kennzeichen vom PKW Ford Fiesta einer 54-Jährigen aus Damme. Das entwendete Kennzeichen lautet: VEC-KL 966.

Zwischen Samstag, 18. September 2021, 22.30 Uhr, und Sonntag, 19. September 2021, 13.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Grünen Weg das vordere Kennzeichen vom PKW Kia Ceed einer 22-Jährigen aus Damme. Das entwendete Kennzeichen lautet: VEC-AC 168.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 14. September 2021, kam es um 07.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Dammer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Zur o.g. Vorfallszeit belud ein bislang unbekannter Unfallverursacher seinen PKW Toyota Yaris mit Einkäufen. Hierbei stieß er mit seiner Fahrertür gegen den neben ihm geparkten blauen PKW VW Fox einer 45-Jährigen aus Holdorf, wodurch Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seine Beteiligung anzugeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 14.00 Uhr, und Sonntag, 19. September 2021, 18.00 Uhr, kam es in der Breslauer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW BMW 525d eines 42-Jährigen aus Vechta und verursachte hierdurch Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne die Art der Beteiligung und Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. September 2021, kam es um 17.15 Uhr auf der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 63-Jährige aus Vechta beabsichtigte, mit ihrem PKW aus einer dortigen Parkbucht herauszufahren. Sie setzte mit ihrem PKW zurück und stieß gegen den PKW eines 40-Jährigen aus Buxtehude, welcher zeitgleich die Parkbucht hinter ihr befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Am PKW des Buxtehuders entstand Sachschaden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. September 2021, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Damme befuhr mit seinem PKW die Friesenstraße in Fahrtrichtung Lohner Straße. Im dortigen Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 28-jährigen Fahrradfahrers aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 150,-- Euro.

