Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 16. September 2021, zwischen 07.40 Uhr und 13.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter bei der Realschule in der Klapphakenstraße das TREK Mountainbike X-Caliber 7 29 eines 13-Jährigen aus Lohne. Das Fahrrad ist blau-anthrazitfarben, hat eine Reifengröße von 29 Zoll und hat eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 13.00 Uhr, und Montag, 20. September 2021, 13.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Deichstraße den Briefkasten einer 71-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 20. September 2021, 07.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das graue RALEIGH Mountainbike Streetmax eines 17-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Das Fahrrad hat eine Rahmengröße von 50 cm und eine 24-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Damme - Diebstahl

Am Montag, 20. September 2021, zwischen 08.15 Uhr und 18.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Kirche in der Kirchstraße das Bargeld aus dem dortigen Opferstock. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 20 September 2021, zwischen 18.55 Uhr und 20.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den auf dem Parkplatz vor dem Dammer Hallenbad abgestellten blauen PKW VW Caddy eines 41-Jährigen aus Damme. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Damme - Diebstahl von Elektromaterial

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. August 2021, 15.00 Uhr, und Dienstag, 21. September 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Steinfelder Straße diverses Elektromaterial (ca. 100 Meter Kabel 16 Ampere, einen Stecker für eine Motorsteuerung sowie einen Stecker für einen Richtungswechsel einer Firma aus Köln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Vechta - unerlaubte Ablage von Abfällen

Am Dienstag, 21. September 2021, um 21.00 Uhr, wurde in der Jagdhornstraße auf dem Parkplatz bei dem dortigen Altglascontainer durch einen Zeugen beobachtet, wie ein bislang unbekannter Mann mit einem Mercedes Sprinter vorfuhr und Teile eines Lattenrostes dort ablegte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. September 2021, 22.00 Uhr, und Dienstag, 21. September 2021, zwischen 20.50 Uhr, kam es in der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Kraftfahrzeug den geparkten grauen PKW Audi 8D eines 28-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

