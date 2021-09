Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 21. September 2021, gegen 07.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ramsloher Straße das VICTORIA Trekking-Herrenfahrrad eines 51-Jährigen aus Barßel. Das Fahrrad ist vollständig schwarz und hat eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 21. September 2021, kam es um 20.30 Uhr im Kurfürstendamm zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-Jähriger aus Friesoythe befuhr mit seinem PKW den Kurfürstendamm in Richtung Bundesstraße B72. Im Streckenverlauf übersah er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten und beleuchteten PKW eines 65-Jährigen aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sich der 40-Jährige leicht verletzte. An beiden PKW entstand Sachschaden (gesamt: 11000,-- Euro).

