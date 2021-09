Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Junger Mann mit Messer verletzt -Täter flüchtig - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 22-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen im Bereich der Quadrate H7/J7 von einem unbekannten Täter mit einem Messer schwer verletzt. Der junge Mann war mit einem Freund auf dem Weg von der Innenstadt in den Jungbusch und traf gegen 3.20 Uhr am Luisenring auf den späteren Täter, der in unmittelbarer Nähe einer Bar auf dem Gehweg wartete. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, worauf der Unbekannte den 22-Jährigen mit einem Messer verletzte. Der Täter flüchtete anschließend mit einer weiteren Person vom Tatort. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der 22-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Kenntnisstand ist er außer Lebensgefahr.

Eine Fahndung nach dem Täter mit zehn Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Ergebnis.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm; dünne Figur; schwarze, längere Haare; schwarze Weste; helle Hose.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Fahnder versprechen sich von den Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Tatortes aufhielten, weitere Hinweise zur Klärung der Tat und zur Identifizierung des Täters. Dabei können auch Videos und Fotos behilflich sein, die von der Tat und/oder dem Täter gefertigt wurden. Alle Zeugen, deren Aussagen die Ermittler bei der Aufklärung der Tat einen Schritt weiterbringen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell