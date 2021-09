Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim

K4170: Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlägt sich - Pressemitteilung Nr. 2:

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.40 Uhr, verlor der 25-jähriger Fahrer eines VW die Kontrolle über sein Fahrzeug als er einem Wildtier ausweichen wollte. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

