Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210601-1: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Gesundheitszustand des Schwerverletzten derzeit stabil

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 31. Mai https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4928541

Der am Montagvormittag (31. Mai) bei einem Verkehrsunfall in Brühl-Badorf schwer verletzte Radfahrer (70) muss weiterhin stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Er hatte bei dem Sturz unter anderem schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Die Ärzte beschreiben seinen Gesundheitszustand derzeit als stabil.

Nach aktuellen Ermittlungen nutzte der 70-Jährige zum Unfallzeitpunkt ein Pedelec und trug keinen Helm.

Die Verkehrsunfallermittler suchen weiterhin Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

"Sicher auf 2 Rädern" - Präventionskampagne der Polizei Rhein-Erft Der Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Er ist aber ein wirksamer Schutz gegen schwerwiegende Unfallfolgen. Der Helm kann effektiv vor Kopf- und Gesichtsverletzungen bewahren oder Verletzungsbilder zumindest abmildern. Die Polizei empfiehlt daher allen Rad- und Pedelecfahrenden vor Fahrtbeginn einen passenden Helm aufzusetzen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell