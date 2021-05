Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210531-3: Unbekannte versuchten Zigarettenautomat aufzubrechen

Erftstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei

In der Nacht zu Montag (31. Mai) haben unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten an der Henri-Dunant-Straße Ecke 'Am Ziegelacker' aufzubrechen. Die Polizei Rhein-Erft fahndet nach zwei etwa 175 Zentimeter großen Männern und sucht Zeugen.

Gegen 0.15 Uhr hörte ein Anwohner (29) seltsame Bohrgeräusche auf der Straße. Als der Zeuge aus dem Fenster schaute, sah er die beiden dunkel gekleideten Männer an einem Zigarettenautomaten hantieren. Der 29-Jährige griff sofort zum Telefon und alarmierte die Polizei. Bei seiner Anhörung erklärte er, dass die beiden Täter einen Gegenstand gegen den Automaten gedrückt hätten. Kurze Zeit später seien die Männer in Richtung Konrad-Adenauer-Straße geflüchtet. Die Polizeibeamten sicherten die Spuren und fertigen eine Anzeige.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell