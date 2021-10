Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach -Unfall beim Überholvorgang

Zell am Harmersbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro kam es am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen überholte kurz nach 7 Uhr ein 21-jähriger Renault-Fahrer einen grauen VW, obwohl dessen Fahrer links abbiegen wollte, dies ankündigte und sich bereits eigeordnet hatte.

/ae

