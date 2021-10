Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Herbststurm "Ignatz" sorgt für etliche Einsätze

Mittelbaden (ots)

Der erste Herbststurm des Jahres hat auch die Auftragsbücher des Polizeipräsidiums Offenburg gefüllt und für etliche Feuerwehr- und Polizeieinsätze gesorgt. Über 50 Einsätze hat das Führungs- und Lagezentrum im Zusammenhang mit dem Sturmtief "Ignatz" quer durch den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums dokumentiert. Hierbei waren sowohl der Landkreis Rastatt, der Stadtkreis Baden-Baden als auch der Ortenaukreis gleichermaßen betroffen. Größere Schadensereignisse blieben nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings aus. In erster Linie haben umgestürzte Bäume, umgefallene Bauzaunelemente und Verkehrsschilder, aber auch sich lösende Dachziegel und wegwehende Planen für einzelne Behinderungen gesorgt. In der Siedlungsstraße in Gaggenau, Michelbach ist kurz nach 8 Uhr ein Baum auf ein Dach gestürzt. Verletzt wurde hierbei nach aktuellen Feststellungen niemand. Zwischen 8:15 Uhr und 8:45 Uhr bestand in einzelnen Straßen in Offenburg Gefahr durch herabfallende Dachziegel; in der Pfarrstraße musste deshalb ein Gehweg vorübergehend gesperrt werden. In der Senefelderstraße in Offenburg hat sich eine Plastikbank durch den Wind verselbständigt und hat hierbei ein Auto beschädigt. In der Haunauer Straße in Rheinau, Diersheim ist kurz vor 7 Uhr ein Rollerfahrer gegen einen umstürzenden Baum geprallt und zu Fall gekommen. Der 51-Jährige hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Hanauer Straße war während er Unfallaufnahme und bis zur Beseitigung des Hindernisses durch Einsatzkräfte der Feuerwehr halbseitig gesperrt. Unmittelbar nach dem gestürzten Rollerfahrer ist auch eine Opel-Lenkerin mit dem Baum kollidiert. Hierbei blieb es allerdings beim Blechschaden von rund 3.000 Euro. In der Kaiserallee in Baden-Baden war die Fahrbahn im Bereich der Wilhelmsbrücke infolge durch Laub verstopfter Gullys zwischen 7 Uhr bis 9 Uhr teilweise überflutet. In der Schillerstraße in Rastatt sind gegen 9 Uhr mehrere Verkehrsschilder umgefallen. Eines davon ist in der Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Summe der durch den Sturm verursachten Sachschäden können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

