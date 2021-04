Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer verletzte sich bei Alleinunfall schwer - Velbert - 2104059

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen des 15.04.2021, gegen 10.15 Uhr, ereignete sich auf der Schmalenhofer Straße in Velbert-Mitte ein schwerer Motorradunfall. Bei dem Alleinunfall verletzte sich der Zweiradfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfall-Klinik geflogen werden musste.

Das war geschehen:

Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus Wülfrath, mit einem schwarzen Leichtkraftrad der Marke Suzuki VL 125 Intruder, die innerörtliche Schmalenhofer Straße in Velbert-Mitte, aus Richtung Nevigeser Straße kommend, in Fahrtrichtung Hixholzer Weg. Als er dabei in Höhe des Hauses Nr. 25 in den Kreisverkehr Sontumer Straße einfuhr, musste er verkehrsbedingt bremsen. Dabei verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über das Zweirad. Das Vorderrad der Intruder rutschte seitlich weg und das Motorrad und dessen Fahrer stürzten auf den Asphalt der Fahrbahn. Hierbei zog sich der 59-jährige Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er, nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle, mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Unfall-Klinik nach Duisburg geflogen werden musste, wo der nicht lebensgefährlich verletzte Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Für den Lufttransport in die Unfall-Klinik landete der Rettungshubschrauber Christoph 3 aus Köln auf einer Freifläche im Gewerbegebiet am Hixholzer Weg. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten wurde die Schmalenhofer Straße im Bereich des Kreisverkehrs für mehrere Minuten gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr, deshalb kam es nicht zu erheblichen Verkehrsstörungen.

An der stark beschädigten Suzuki entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000,- Euro.

