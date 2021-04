POL-ME: 15-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Haan - 2104055

Polizei Mettmann

Am Dienstagabend (13. April 2021) wurde ein 15-Jähriger am S-Bahnhof in Haan-Gruiten seines Handys beraubt. Der mit einem Messer bewaffnete Täter floh mitsamt der Tatbeute unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:20 Uhr verließ ein 15-Jähriger die S-Bahn der Linie "S8" am Bahnhof Haan-Gruiten. Nur kurze Zeit später wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, welcher aus der Unterführung kommend das Bahngleis betrat. Der junge Mann bedrohte den 15-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Jugendliche kein Bargeld bei sich führte, übergab er dem Räuber stattdessen sein Handy.

Der Täter floh mit seiner Tatbeute durch die Unterführung in Richtung Gruiten-Innenstadt und entkam unerkannt. Der Geschädigte begab sich zu einem nahegelegenen Verbrauchermarkt und bat um Hilfe. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten den flüchtigen Tatverdächtigen, trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der junge Räuber wird folgendermaßen beschrieben:

- zwischen 17-20 Jahre alt - schlanke Figur - circa 170-175cm groß - rote Haare - bekleidet mit einer schwarzen Cappy der Marke "Nike", einer schwarzen Jogginghose der Marke "Nike" und einer schwarzen Jacke der Marke "Wellensteyn"

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen, sowie zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

