Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Brand einer Solaranlage in Wittenhagen

Wittenhagen (ots)

Am Mittwoch, dem 31.03.2021 gegen 10:30 Uhr meldete die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen einen Brand in Wittenhagen. Nach aktuellen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt in einem Stromverteilerhäuschen einer Solaranlage auf dem Gelände des Landgut Abtshagen zum Brand führte. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden wurde das Feuer gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell