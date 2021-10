Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Okenstraße beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher offensichtlich vom Unfallort. Bei dem Vorfall, der sich zwischen 9.45 Uhr und 10.10 Uhr ereignet haben dürfte, entstand nach derzeitigem Stand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nun auf der Suche nach Zeugen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell