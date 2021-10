Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - Versuchter Einbruch

Oberkirch, Ödsbach (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher soll zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag versucht haben, sich Zutritt zu einem Anwesen in der Straße "Obere Alm" zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge schob der Unbekannte an einem Fenster den Rollladen hoch, dieser blockierte allerdings vollständig. Weitere Aufbruchsversuche dürften in der Folge gescheitert sein. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07841 70660 entgegen.

/ae

