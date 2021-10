Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Hausach (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde in den frühen Sonntagmorgenstunden einem VW-Fahrer zum Verhängnis. Der 26-Jährige befuhr gegen 2.50 Uhr die Römerstraße, als er in Höhe der Inselstraße von Beamten des Polizeireviers Haslach kontrolliert wurde. Einen Führerschein konnte der Autofahrer nicht aushändigen, was nicht überraschend war, da er kurze Zeit später zugab, nie eine Fahrerlaubnis besessen zu haben. Einer Trunkenheitsfahrt konnte der Mann mit einem Wert von knapp unter 0,5 Promille umgehen. Jedoch schlug ein anschließend durchgeführter Urinschnelltest positiv auf eine Vielzahl von Drogen an. Der 26-jährige Fahrer wurde zu einer Blutentnahme ins Ortenauklinikum Wolfach verbracht.

