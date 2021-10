Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Mittwochabend in einer Wohnung in der Straße "Im Eichelgarten", haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 33 und 41 Jahre alten Kontrahenten kurz nach 20 Uhr aneinandergeraten sein, wobei der 33-Jährige seinem Gegenüber eine Verletzung im Gesicht zugefügt haben soll. Der stark alkoholisierte 41-Jährige musste in der Folge durch Helfer des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

