POL-UL: (GP) Göppingen - Opel rammt VW

Am Samstag stießen bei Göppingen zwei Pkw zusammen.

Gegen 17.30 Uhr fuhr war ein Autofahrer zwischen dem Krettenhof und Bartenbach unterwegs. Weil er nicht weit genug rechts fuhr, musste ein VW-Fahrer, der dem 87-Jährigen entgegenkam, bremsen und nach rechts ausweichen. Trotzdem konnte er einen Zusammenstoß mit dem Opel nicht verhindern. Der VW landete im Straßengraben. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine plötzlich aufgetretene Gesundheitsstörung bei dem Senior als Unfallursache in Frage kommen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der 58-jährige VW-Fahrer trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon.

