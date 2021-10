Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Lahr (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Mittwochabend in der Jammstraße Ecke Lotzbeckstraße gekommen sein. Ein Mann soll dort gegen 19:50 Uhr einer 56-jährigen Frau aus noch unbekannter Ursache offenbar Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr konnten einen mutmaßlichen Tatverdächtigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die Frau erlitt glücklicherweise nur geringe Verletzungen, die nach aktuellem Stand keine weitere medizinische Versorgung erforderten. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

/ jp

