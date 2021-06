Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigungen und Diebstahl - Zeugen gesucht

Auggen (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 03.06.2021, wurde durch die Besitzer festgestellt, dass es auf deren Garten- bzw. Rebgrundstück in Auggen zu Sachbeschädigungen und auch Diebstählen gekommen war. Das Gartengrundstück befindet sich ca. 200 Meter südlich der Jeremias-Gmelin-Straße. Der Tatzeitraum konnte nicht eindeutig eingegrenzt werden, liegt aber vermutlich in der Nacht vor dem 03.06.2021.

Nach derzeitigem Sachstand betrat die Täterschaft zunächst das umzäunte Gartengrundstück und öffnete anschließend gewaltsam eine verschlossene Gartenhütte. Aus dieser wurde eine Motorsäge entnommen. Mit der Säge wurde ein nahegelegener Baum vollständig gefällt. Der Baum stand nicht direkt auf dem eingezäunten Gartengrundstück, sondern ca. 50 Meter weiter südlich an dem angrenzenden, landwirtschaftlichen Weg. Weiterhin wurde stellenweise der Treibstoff der Säge an verschiedenen Stellen verschüttet bzw. ausgeleert. Zudem hat die Täterschaft noch versucht, ein Straßenschild anzuzünden. Die Säge wurde anschließend im Eingangsbereich des Gartengrundstücks abgelegt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Allerdings war der gefällte Baum für die Geschädigten aus persönlichen Gründen von emotionaler Bedeutung. Konkrete Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Gesucht werden Zeugen der Vorfälle oder Personen, welche Hinweise auf die Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

