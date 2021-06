Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Serie von Sachbeschädigungen an Kfz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Seit dem 25.03.2021 wurden im Stadtgebiet von Todtnau, in unregelmäßigen Zeitabständen, mehrere Fahrzeuge von einem Unbekannten zerkratzt. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. Am Donnerstag, 25.03.2021, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde der Fahrzeuglack an einem blauen Volvo an diversen Stellen zerkratzt. Der Volvo war in der Freiburger Straße, in der Nähe eine Bank, geparkt. Zwischen Freitag, 09.04.2021 und Montag, 12.04.2021, wurde der Lack eines blauen VW Golf, welcher in der Feldbergstraße stand, zweimal zerkratzt. Im gleichen Zeitraum wurde auch an einem in der Schönenstraße geparkten, grauen Subaru der Lack zerkratzt. Von Mittwoch, 02.06.2021, auf Donnerstag, 03.06.2021, wurde der Lack des grauen Subaru abermals von dem Unbekannten zerkratzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 8890-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

