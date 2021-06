Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachfolgemeldung zu "Lörrach: Vermisstensuche" - Öffentlichkeitsfahndung vom 10.09.2020 // hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg

Der Vermisste wurde am Samstag, 29.05.2021, in einer Höhle bei Todtnau, tot aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Hinweis für die Medien: Es wird gebeten das Lichtbild des Mannes nicht weiter zu verwenden. Die Fahndung auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg wurde zurückgenommen.

Folgemeldung zu "Lörrach: Vermisstensuche" - Öffentlichkeitsfahndung

Der 52-jährige Mann wird immer noch vermisst. Über eine Öffentlichkeitsfahndung ist ein Lichtbild des Vermissten veröffentlicht. Wer hat den Vermissten am 07.09.2020 oder danach gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei in Lörrach, Tel. 07621 176-0.

Der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/loerrach-vermisstenfahndung/

Ursprungsmeldung vom 10.09.2020: Lörrach: Vermisstensuche - Zeugenaufruf

Am Montag, 07.09.2020, wurde ein 52-jähriger Mann aus Lörrach-Brombach als vermisst gemeldet. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei verließ der allein lebende Mann seine Wohnung unter Zurücklassung persönlicher Gegenstände. Er dürfte mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs sein. Möglicherweise befindet sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen nicht vor. Mögliche Hinwendungsorte wurden überprüft und bisherige Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Mann ist 52 Jahre alt und 170cm groß. Er wird als athletisch beschrieben und hat sehr kurze, helle Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Möglicherweise führt er einen Rucksack mit sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.

