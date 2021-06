Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: 50-Jähriger greift Polizisten an

Nachdem ein Mann am Samstagabend in Neckarsulm auf eine Streifenwagenbesatzung losging, sucht die Polizei nach Zeugen der Auseinandersetzung. Die Streife war gegen 23 Uhr in der noch gut besuchten Fußgängerzone der Marktstraße unterwegs, als ein 50-Jähriger begann die beiden Beamten zu beleidigen. Als die Personalien des Mannes festgestellt wurden und er seine verbalen Attacken immer noch nicht beendet hatte, wurde dem Mann mitgeteilt, dass er wegen der Beleidigungen mit einer Anzeige rechnen müsse. Daraufhin holte der 50-Jährige aus und schlug einen Polizeibeamten mit der Faust gegen den Hals. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Marktstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf einem Heilbronner Discounter-Parkplatz kam es am Montagmorgen zu einem Unfall, bei dem Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. Eine 37-Jährige wollte gegen 8 Uhr in eine Parklücke vor dem Geschäft in der Neckargartacher Straße in Böckingen einfahren und quetschte sich dazu mit ihrem Mercedes zwischen einem Baum und einem Transporter durch. Dabei streifte der Wagen der Frau am Transporter entlang und hinterließ Sachschäden. Die 37-Jährige ließ sich von dem Zusammenstoß jedoch nicht beirren und ging erstmal einkaufen. Eine Streife, die zur Unfallaufnahme kam, bemerkte, dass die Frau nach Alkohol roch und führte einen Test mit ihr durch. Dieser zeigte einen Wert von über 1,7 Promille an, weshalb die Frau eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

Erlenbach: Gas und Bremse verwechselt

Die Bushaltestelle am Erlenbacher Rathaus wurde am Montagabend bei einem Unfall beschädigt. Ein 73-Jähriger hatte sein Auto kurzzeitig in der Weißenhofstraße abgestellt. Als er sich in seinen Wagen gesetzt hatte und losfahren wollte, verwechselte er vermutlich Gas und Bremse an seinem Automatikfahrzeug und prallte damit gegen die Glasscheibe der Bushaltestelle. Die Erlenbacher Feuerwehr befreite das Auto aus den Überresten der Bushaltestelle und beseitigte die Scherben. Am Auto entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Möckmühl: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein Fahrradfahrer am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-Jährige radelte gegen 6 Uhr von Möckmühl in Richtung Roigheim. In gleicher Richtung fuhr zeitgleich ein 64 Jahre alter Renault-Fahrer, der den vorausfahrenden Radler wohl übersehen hatte und auf das Fahrrad auffuhr. Der 50-Jährige stürzte auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Am Rennrad des Mannes entstand Totalschaden. Die Schäden am Auto belaufen sich auf etwa 2.000 Euro.

