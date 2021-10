Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auffahrunfall durch Traktor

Bühl (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Rheintalstraße ist am Mittwochmittag ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro enststanden. Gegen 14 Uhr fuhr ein 58-jähriger Traktorfahrer an einer Ampel einem abbremsenden Ford auf. Der Pkw wurde dabei mehrere Meter nach vorne geschoben und die 59 und 88 Jahre alten Insassinnen durch den Unfall leicht verletzt. Da der Ford nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt. Am Traktor entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden.

