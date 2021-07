Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddieb lässt Beute zurück

Düren (ots)

Ein Unbekannter nahm am frühen Dienstagabend ein Fahrrad an sich und fuhr davon. In Gürzenich konnte er gestoppt werden.

Gegen 19:45 Uhr hatte eine Frau ihr Fahrrad auf einem Grundstück in der Straße "Auf der Komm" unverschlossen abgestellt. Als sie wenige Minuten später damit wegfahren wollte, war es verschwunden. Eine Nachsuche der Familie in der Umgebung war letztlich erfolgreich. In Gürzenich konnte ein junger Mann in Begleitung eines weiteren Radfahrers fahrenderweise angetroffen werden. Beide flüchteten, als sie auf den Diebstahl angesprochen wurden. Das gestohlene Fahrrad blieb zurück. Im Rahmen der Fahndung konnte der Begleiter des mutmaßlichen Diebes angetroffen werden. Dieser erklärte, dass er den Flüchtigen kaum kenne und dieser angegeben hatte, besagtes Fahrrad gefunden zu haben. Von einem Diebstahl wisse er nichts. Das zurückgelassene Fahrrad wurde an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben. Beschrieben wird der Flüchtige als circa 16-jähriger Jugendlicher, der eine Kappe und eine grüne Kapuzenjacke mit beigefarbenem Muster trug. Am Ort des Diebstahls in der Straße "Auf der Komm" blieb ein unbekanntes Fahrrad zurück. Möglicherweise "reiste" der Fahrraddieb damit an. Die Polizei stellte dieses Rad sicher.

