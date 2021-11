Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211105-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Feuerwehrleute befreiten eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug

Bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf ist am Donnerstagnachmittag (4. November) ein Autofahrer (55) in seinem Suzuki eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Fahrerin (41) eines Fords und deren Sohn (17) zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte betreuten die Verletzten an der Unfallstelle und brachten den 55-Jährigen zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen war die 41-Jährige zusammen mit ihrem Sohn in dem Ford auf der Bundesstraße 55 in Richtung Jülich unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Desdorfer Straße soll sie sich nach derzeitigem Sachstand nach links eingeordnet haben, um abzubiegen. Als sie ihre Fahrt fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Suzuki des 55-Jährigen, der auf der B 55 in Gegenrichtung unterwegs war.

Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und stellten vorsorglich das Mobiltelefon der Ford-Fahrerin sicher. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Polizisten ließen die Fahrzeugwracks abschleppen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell