POL-RT: Unfallflucht mit hohem Sachschaden; Verkehrsunfälle, Riskant überholt; Einbruch in Bauwagen, Katalysatoren gestohlen; Schüsse aus Schreckschusswaffe

Walddorfhäslach (RT): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem möglicherweise weißen oder silbernen Fahrzeug, das an der linken Front und Fahrzeugseite deutlich beschädigt sein dürfte, fahndet die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der gesuchte Wagen gegen 23.15 Uhr auf der Stuttgarter Straße (K 6764) von Häslach in Richtung Walddorf unterwegs. Auf Höhe des Autohauses kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Metallpfosten und krachte nachfolgend gegen drei dort geparkte Fahrzeuge. Ohne sich um den angerichteten Schaden, der auf mindestens 15.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern, flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Hinweise zu dem oben gesuchten, unfallbeschädigten Fahrzeug und dem Fahrer nimmt die Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Kind von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat eine elfjährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Stuttgarter Straße erlitten. Eine 23-Jährige war kurz vor 13 Uhr mit ihrem Audi auf der Stuttgarter Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als das Kind die Fahrbahn offenbar ohne auf den Verkehr zu achten überquerte. Die Elfjährige wurde mit geringer Geschwindigkeit vom Pkw erfasst. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

St. Johann (RT): Einbruch in Bauwagen

Ein Bauwagen in Lonsingen ist von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 18.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem als Jugendtreff genutzten Bauwagen und stahl eine Geldkassette und ein elektronisches Gerät. An der Tür entstand ein Schaden von unter 100 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): Diebstahl von Katalysatoren (Zeugenaufruf)

Auf die Fahrzeugkatalysatoren hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Der Unbekannte montierte in der Zeit von 18.45 Uhr bis 10.15 Uhr an sechs Pkw, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Hauptstraße geparkt waren, die Katalysatoren ab und ließ sie mitgehen. Der Wert des Diebesguts beträgt über 10.000 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 310576810 um sachdienliche Hinweise. (rn)

Deizisau (ES): Gefährliche Fahrweise auf der B 10 (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-330 nach Verkehrsteilnehmern, die am Mittwochmittag möglicherweise durch die Fahrweise eines Pkw-Lenkers auf der B 10 gefährdet worden sind. Gegen 13.20 Uhr war der Lenker eines schwarzen Porsche mit Stuttgarter Kennzeichen auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe eines Baumarkts soll der Porsche im dichten Verkehr zwischen zwei auf dem rechten und linken Fahrstreifen befindlichen Fahrzeugen hindurch gefahren sein und beim anschließenden Einscheren nach rechts den nachfolgenden Nissan derart geschnitten haben, dass dessen 67 Jahre alter Fahrer stark bremsen musste. In der Folge soll der unbekannte Porsche-Lenker noch weitere Fahrzeuge riskant überholt und wiedereingeschert haben. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die gefährliche Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich zu melden. (rn)

Kirchheim/ Teck (ES): Radfahrerin gegen Pkw gestürzt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Ecke Mörike-/ Kirchheimer Straße ereignet hat, ist eine 76 Jahre alte Radfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau war mit ihrem Pedelec gegen 15.20 Uhr auf dem Gehweg der Mörikestraße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs. Im dortigen Bereich verlor sie aus noch unbekannter Ursache das Gleichgewicht und kippte nach rechts, gegen den anfahrenden Seat einer 51-Jährigen. Die Radfahrerin erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. (rn)

Ostfildern-Nellingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung Ludwig-Jahn-/ Esslinger Straße ereignet hat. Kurz vor 16 Uhr befuhr ein 65-jähriger BMW-Lenker die Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Esslinger Straße. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich kollidierte er mit dem von links kommenden, vorfahrtberechtigen VW eines 46 Jahre alten Mannes. Beide Männer wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt. Der 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. (rn)

Nehren (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung L 394/ Abfahrt der B 27 ereignet hat. Gegen 13.45 Uhr befuhr die 29-jährige Lenkerin eines BMW die Abfahrt der B 27 aus Richtung Ofterdingen kommend und wollte an der nachfolgenden Einmündung nach links abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem von links kommenden, vorfahrtberechtigen Peugeot einer 41-Jährigen. Beide Frauen wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Schussgeräusche aus dem Dachfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus haben am späten Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz am Österberg geführt. Gegen 23 Uhr war die Polizei von Anwohnern alarmiert worden, die mehrfach Schüsse aus dem Wohnhaus heraus gehört hatten. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den alkoholisierten 39-jährigen Wohnungsinhaber, der auch einräumte, mit seiner Schreckschusswaffe aus dem Fenster gefeuert zu haben. Die Waffe wurde samt Munition und seinem kleinen Waffenschein beschlagnahmt. (cw)

Rottenburg-Bieringen (TÜ): Betrunken gegen die Hauswand

An einer Hauswand in der Neckartalstraße endete die Fahrt eines deutlich alkoholisierten 45-Jährigen am Mittwochabend. Der Mann befuhr gegen 21.15 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse die Starzacher Straße in Richtung Neckartalstaße. Offenbar erkannte er die scharfe Linkskurve zu spät, fuhr nahezu ungebremst geradeaus weiter und knallte gegen die Wand eines Wohnhauses. Dabei wurde er leicht verletzt und vom vorsorglich alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Während das Wohngebäude nur geringfügig beschädigt wurde, war der Mercedes nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Hechingen (ZAK): Radler übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 74-jähriger Radfahrer, der am Mittwochvormittag in der Haigerlocher Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 11.30 Uhr auf seinem Fahrrad verkehrswidrig auf dem Gehweg der Haigerlocher Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes kam es zur Kollision mit dem Skoda eines 79-Jährigen, der gerade vom Parkplatz in die Haigerlocher Straße einfahren wollte und den Radler zu spät erkannte. Ein Rettungswagen brachte den 74-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

