Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Sönnern - Durch Lichtschacht eingedrungen

Werl (ots)

Am Dienstagmorgen (2. November 2021) bemerkte ein Zeuge, dass der Lichtschacht an einem Einfamilienhaus in der Straße "Zum Türkenplatz" entfernt worden war. Am 22. Oktober war dies noch nicht der Fall gewesen. Das Kellerfenster wies zudem Hebelspuren auf. Ein unbekannter Einbrecher gelangte so in das Gebäude und durchsuchte sämtliche Schränke. Angaben über mögliches Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

