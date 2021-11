Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Fenster auf Kipp lockte Einbrecher an - Bewohnerin überrascht Täter

Anröchte (ots)

Ein auf Kipp stehendes Fenster lockte am Dienstag (2. November 2021) um 20.05 Uhr einen Einbrecher in ein Haus am Marienweg. Die Bewohnerin hielt sich gerade im Keller auf, als ein Einbrecher die Gelegenheit nutzte und durch das "auf Kipp" stehende Fenster in die Wohnräume eindrang. Als die Frau aus dem Keller wieder in ihr Schlafzimmer ging, sah sie den schlanken Einbrecher, mittleren Alters mit einer engen, grauen Hose. Er hatte während der Abwesenheit der Bewohnerin bereits Schränke geöffnet und durchwühlt. Als die Frau das Zimmer betrat, flüchtete der Unbekannte sofort. Ein paar Schmuckstücke hatte er bereits eingesteckt und mitgenommen. Mehrere eingesetzte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem flüchtigen Einbrecher, konnten ihn jedoch nicht mehr erwischen. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: Auch kurzfristig geöffnete Fenster und Türen sollten nicht unbeobachtet sein. Sie sind für "Langfingern" immer eine gute Gelegenheit kurzfristig Beute zu machen. Weitere Präventionstipps finden Sie auch unter: https://soest.polizei.nrw/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-2 (reh)

