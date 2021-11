Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Stichverletzung

Lippstadt (ots)

Gemeinsam Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest Am Montag, um 04:31 Uhr, wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Tanzlokal an der Kahlenstraße gerufen. In der Gaststätte befand sich ein 21-jähriger Mann aus Lippstadt der durch einen Stich im Bauchbereich verletzt wurde. Der Rettungsdienst behandelte den Mann kurz vor Ort und brachte ihn dann in ein Krankenhaus. Die noch große Anzahl von Gästen, wurde zunächst im Lokal befragt. Mehrere Zeugen gaben Hinweise auf einen 20-jährigen Lippstädter. Sie hatten einen Streit und eine Prügelei zwischen diesem und dem Opfer bemerkt. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Heute wird der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn dem Haftrichter vorgeführt. (lü)

