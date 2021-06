Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Tageswohnungseinbruch in der Albrechtstraße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag, zwischen 08:30 und 12:20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albrechtstraße ein. ein. Wie der/die Täter in das Haus gelangte/n ist unklar. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt. Dabei entstand an der Tür ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Täter betraten die Wohnung, entwendeten aber nach ersten Ermittlungen nichts. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

