Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei ermittelt gegen zwei Autofahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens, LK MSE- Hier: Korrektur der zuständigen Staatsanwaltschaft

PHR Waren (ots)

In Waren hat die Polizei am späten Freitagabend zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich offenbar ein illegales Rennen geliefert haben. Am 19.02.2021 gegen 20:25 Uhr stellten die Beamten des PHR Waren im Rahmen ihrer Streifentätigkeit zwei PKW auf der B 192 / Strelitzer Straße aus Richtung Stadtzentrum in Fahrtrichtung Neubrandenburg fest.Bereits aus großer Entfernung war zu erkennen, dass der Audi A5 und ein Ford Focus, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hintereinander in Richtung der entgegenkommenden Beamten fuhren. Nachdem die beiden Fahrzeuge die Beamten mit geschätzten 100 km/h passierten, bremsten diese stark ab und bogen auf den McDonald's Parkplatz ab. Auf Höhe der Tankstelle konnten beide PKW mittels Blaulicht und Anhaltesignal zum Anhalten bewegt und kontrolliert werden. Aufgrund der Aussagen und der gemachten Beobachtungen wurde gegen die beiden 18- und 19-jährigen Fahranfänger eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens erstattet. In der weiteren Folge wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die sofortige Beschlagnahme der Autos mit Autoschlüsseln sowie auch die Sicherstellung der Fahrerlaubnisse verfügt. Bei den deutschen Autofahrern handelte es sich um zwei Tatverdächtige aus der Region. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell