Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raubüberfall auf die Tankstelle in der Dinglerstraße

Zweibrücken (ots)

Zwei unbekannte Täter überfielen am Sonntag, kurz vor Mitternacht, die Calpam-Tankstelle in der Dinglerstraße. Die beiden Männer betraten die noch geöffnete Tankstelle unmaskiert. Beschreibung: Beide circa 30 bis 40 Jahre alt, beide circa 1,70 groß mit dünner bzw. normaler Figur, beide dunklere bis braune Hautfarbe, südländischer evtl. nordafrikanischer Phänotyp, dunkel bekleidet. In der Tankstelle befanden sich nur zwei weibliche Angestellte. Einer der Täter zog einen schwarzen Gegenstand, vermutlich eine Handfeuerwaffe, und hielt ihn in Richtung einer der Angestellten. Beide schrien "Geld her, alles Geld her!" Ein Akzent wurde nicht wahrgenommen. Die Täter hielten eine rote Plastiktasche hin, die mit Scheinen und Münzgeld aus der Kasse bestückt wurde. Die Täter erbeuteten einen knapp vierstelligen Betrag und flüchteten zu Fuß in Richtung Zweibrücken-Ernstweiler. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

