Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger Autofahrer mit knapp 1,6 Promille unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte hielten am frühen Sonntagmorgen (17.10.2021) in Wehringhausen einen 26-jährigen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Zeuge meldete der Polizei, gegen 03.20 Uhr, dass er sich hinter einem schwarzen Audi befindet, dessen Fahrer deutliche Schlangenlinien fährt und dabei auch immer wieder in den Gegenverkehr gerät. Außerdem konnte er beobachten, dass der Mann über einen Bordstein gefahren ist. Polizeibeamte machten das beschriebene Auto im Bereich der Wehringhauser Straße ausfindig und konnten es kurz darauf anhalten. Bereits als der 26-jährige Fahrer bei der Kontrolle die Tür öffnete, nahmen die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein deshalb durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums von Alkohol gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

