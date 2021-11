Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ versuchter Raub und Körperverletzung in der Lüneburger Innenstadt ++ Einbruch in Hofladen - Videoaufzeichnungen vorhanden ++ Zigarettenautomaten aufgebrochen ++

Lüneburg

Lüneburg - versuchter Raub und Körperverletzung in der Lüneburger Innenstadt - Zeugen gesucht

Am Sonntag, 31.10.2021, gegen 12:35 Uhr kam es in der Lüneburger Innenstadt, in der Haagestraße, zu einem Streit zwischen mindestens zwei männlichen Personen. Im Rahmen dieses Streites versuchte der 24-jährige Lüneburger dem 45-jährigen Opfer seinen Rucksack zu entreißen, wobei dieser zu Boden gebracht, geschlagen und getreten wurde. Unbeteiligte Zeugen hinderten den Täter an seinem weiteren Vorhaben, wobei einer durch diesen verletzt wurde. Ein weiterer noch unbekannter Täter kam hinzu und versuchte in Richtung des Kopfes des Zeugen zu treten.

Hinweise zu dem noch unbekannten Beschuldigten nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Personenbeschreibung:

- ca. 170cm - männlich - nordafrikanisches Erscheinungsbild - hager - ca. 35 Jahre alt - schwarze Jacke / Jeans - dunkles Haar / Bart

In der Nacht zum 01.11.2021 fiel der 24-jährige Lüneburger erneut auf. Innerhalb der Lüneburger Betäubungsmittelszene kam es gegen 00:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Das 21-jährige Opfer beabsichtigt, nach eigenen Angaben, im Bereich des Ilmenauufers bei dem 24-jährigen Lüneburger und einem weiteren 22-jährigen Lüneburger Cannabis zu erwerben. Im weiteren Verlauf drohten die Beiden dem 21-jährigen mit einem Schraubendreher, sodass dieser den Tätern sein ganzes Bargeld übergab. Der 24-jährige und der 22-jährige flüchteten im Anschluss. Durch die alarmierte Polizei können die beiden Täter angetroffen werden, und ein Teil des Bargeldes festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg- Diebstahl von Ringen

Am 31.10.2021 gegen 05:20 Uhr kam es im Bereich des Stintmarktes zu einem Diebstahl von unter anderem zwei Ringen. Hierbei wurde das alkoholisierte 55-jährige Opfer, nach eigenen Angaben, von drei männlichen Personen angesprochen und berührt. Diese waren verbal aggressiv und beleidigten den 55-jährigen. Nach dem Einsteigen in ein Taxi bemerkt das Opfer das Fehlen von zwei Ringen und einem Feuerzeug. Durch das Opfer konnten die drei Beschuldigten nur vage beschrieben werden.

- Mitte 20 - Gebrochenes Deutsch - Dunkle Haare - Dunkle Kleidung

Hinweise zu den drei Tätern nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle während einer Feier

Zu mehreren Diebstählen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Wohngebäude in der Apfelallee. Während der Anwesenheit von mehreren unbekannten Gästen wurden unter anderem Airpods und ein Mobiltelefon entwendet. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl im Schlaf - Smartphone im Metronom entwendet

Während der 19-jährige Geschädigte auf der Zugfahrt zwischen Hamburg und Lüneburg am 31.10.2021 zwischen 04:30 und 05:30 Uhr eingeschlafen ist, entwendet der bislang unbekannte Täter das in der Hand befindliche Smartphone des Geschädigten. Erst nach dem Aufwachen bemerkt der Geschädigte das Fehlen und zeigt dies bei der Polizei an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - versuchter Einbruchdiebstahl im Penny-Markt

Unbekannte Täter versuchten am Morgen des 31.10.2021 in einen Lebensmittelmarkt in der St.-Stephanus-Passage zu gelangen. Hierbei drückten die Täter die Schiebetüren des Marktes auf. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Auswertung von Videomaterial dauert an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Lebensältere, alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Unfall

Am 31.10.2021 gegen 17:55 Uhr kam es im Bereich Bleckede zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die 81-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Opel geriet vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem Pkw Opel zusammen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein der Verursacherin sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Embsen - Einbruch in Hofladen - Videoaufzeichnungen vorhanden

Am 31.10.2021 zwischen 02:20 Uhr und 02:25 Uhr kam es im Bereich des Hofladens eines Bauernhofes in Embsen zu einem Einbruchdiebstahl. Hierbei wurde durch den unbekannten Täter, welcher mit seinem Fahrrad zum Tatort gekommen war, ein Schloss aufgehebelt und vermutlich eine geringe Menge Bargeld entwendet. Gemäß der vorhandenen Videoaufzeichnungen nutzte der Täter eine Stirnlampe während der Tatausführung. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134 909440, entgegen.

Bardowick - Häusliche Gewalt - Wegweisung ausgesprochen

Im Rahmen eines Streites in den Mittagsstunden des 31.10.2021 in der gemeinsamen Wohnung schlug ein 42-jähriger seine Lebensgefährtin. Die alarmierte Polizei Bardowick verwies den Aggressor für fünf Tage aus der Wohnung und leitetet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Amt Neuhaus, OT. Stiepelse - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Einen an der Außenwand einer Gaststätte in der Elbstraße installierten Zigarettenautoamten brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29. auf den 30.10.21 auf. Die Täter erbeuteten Tabakwaren und Bargeld aus dem Automaten, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Hanstedt I /Velgen - entgegenkommenden Pkw ausgewichen - Leitpfahl touchiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi in den Mittagsstunden des 31.10.21 auf der Kreisstraße 44 zwischen Velgen und Hanstedt. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Fahrer eines Pkw VW Caddy gegen 12:10 Uhr auf der Kreisstraße von Hanstedt in Richtung Velgen unterwegs und befuhr dabei auch die Gegenfahrbahn, so dass der Audi-Fahrer sowie eine folgende 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi ausweichen mussten. Beide Fahrzeuge touchierten einen Leitpfahl, wobei der Pkw Audi des 27-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des Pkw VW Caddy fuhr weiter. Im Rahmend er Fahndung konnte die Polizei im Bereich der Lüneburger Ostumgehung einen 83 Jahre alten Fahrer eines entsprechenden VW Caddy kontrollieren. Er war kurz zuvor auf der Fahrtstrecke unterwegs, konnte sich jedoch an keine entsprechende Situation erinnern. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

