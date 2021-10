Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ 5.000 Euro Sachschaden bei Unfall - Verursacher fährt davon ++ Einbruch in Werkstatt ++ 19-Jährige von Unbekannten belästigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - 19-Jährige von Unbekannten belästigt

Am 26.10.21, gegen 22.15 Uhr, hielt sich eine 19-Jährige auf dem Kalkberg auf, als ein unbekannter Täter an sie herantrat. Der ca. 40 Jahre alte Mann machte der 19-Jährigen gegenüber anzügliche Bemerkungen. Zunächst flüchtete die 19-Jährige sich zu zwei in der Nähe befindlichen Pärchen. Als sie ihren Weg allein fortsetzen wollte, traf sie erneut auf den Unbekannten. Dieser versperrte ihr den Weg und berührte sie im Schritt und an der Brust. Die 19-Jährige schrie den Unbekannten an, der daraufhin davonging. Die 19-Jährige verließ den Kalkberg zusammen mit den beiden Paaren, die sich zeitgleich in dem Bereich aufgehalten hatten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß, - dick, - kurze Haare, - sprach Hochdeutsch.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Einbrüche in Büros und Werkstatt

In der Nacht zum 28.10.21 brachen zwei unbekannte Täter in zwei Büros in der Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten jeweils ein Fenster auf um in die Büros zu gelangen, durchwühlten Schränke und Schubladen, stahlen jedoch vermutlich nichts. Vermutlich ereigneten sich die Taten bereits am späten Abend des Mittwochs, zwischen 22.55 und 23.30 Uhr. In eine Kfz-Werkstatt in der Lüneburger Landstraße wurde zwischen dem 26. und 28.10.21 von Unbekannten eingebrochen. Auch in diesem Fall wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrügerinnen ergaunern Bargeld

Gegen zwei Frauen im Alter von 19 bzw. 31 Jahren hat die Polizei ein Strafverfahren wegen des Betruges eingeleitet. Die beiden Frauen hatten einen 75-Jährigen aus dem Landkreis Uelzen im Bereich des Lüneburger Bahnhofs angesprochen und davon überzeugt Ihnen mehrere hundert Euro für eine Zugfahrt zu überlassen. Die osteuropäischen Täterinnen wurden später Am Sande angetroffen. Das Geld hatten sie nicht mehr dabei.

Lüneburg - Kupferfallrohr entwendet

Unbekannte Täter bauten von einem Gebäude in der Straße Bülows Kamp ca. 2 m Kupferfallrohr ab und entwendeten es. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28.10.21, 16.00 Uhr, und dem 29.10.21, 07.15 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen

Artlenburg - ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Am 29.10.21, gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Chevrolet die L217 in Richtung B209. An der Einmündung zu der Bundesstraße übersah der wartepflichtige Chevrolet-Fahrer dem VW eines 36-Jährigen und begann mit dem Abbiegevorgang. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen der VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Unfalls kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf, OT Lichtenberg - Einbruch in Scheunen

Zwischen dem 27.10.21, 15.00 Uhr, und dem 28.10.21, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in zwei Scheunen im Mühlenweg ein. Die Täter stahlen u.a. eine Kettensäge und eine Motorsense. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Höhbeck - Einbruch in Werkstatt

In der Nacht zum 29.10.21 brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt im Mühlenweg ein. Die Täter brachen ein Schloss auf und stahlen Baumaschinen und Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel.: 05846/979630, entgegen.

Uelzen

Wrestedt, OT Wieren - versuchter Einbruch

In der Nacht zum 27.10.21 haben unbekannte Täter versucht in ein Geschäft in der Straße An der Bahn einzubrechen. Die Täter beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Geschäft hinein. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

Wriedel - hoher Sachschaden durch Einbruch

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 29.10.21 in ein Vereinsheim in der Brockhöfer Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen und richteten Sachschaden von mehreren tausend Euro an. Gestohlen wurde lediglich etwas Geld aus einer Kaffeekasse. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - 5.000 Euro Sachschaden bei Unfall - Verursacher fährt davon

Vermutlich fuhr der Unbekannte einen Lkw, mit dem er am 28.10.21, zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, einen VW Multivan streifte, der in Höhe des Friedhofs in der Von-Estorff-Straße abgestellt war. Die gesamte Fahrerseite des Multivans wurde bei dem Unfall beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell