POL-LG: ++ Schilderdiebe erwischt ++ betrunken am Steuer ++ Unbekannter vergräbt lebende Katze mit Transportbox - Zeugenhinweise erbeten ++

Lüneburg

Radbruch - Unbekannter vergräbt lebende Katze mit Transportbox - Zeugenhinweise erbeten

Unbekannte Täter haben den Kater einer 59-Jährigen vermutlich bereits am Montagnachmittag, 11.10.21, im Bereich der Einemhofer Straße eingefangen, in eine Transportbox gesperrt und später lebendig auf einem abgeernteten Maisfeld vergraben. Der Eigentümer des Feldes fand die Box am Morgen des 17.10.21 durch Zufall bei einer Feldbegehung. Der Kater, der über mehrere Tage in der Box eingesperrt war, befindet sich mittlerweile wieder in Obhut seiner Besitzerin. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, bittet um Zeugenhinweise. Gezielt wird auch danach gefragt, wer möglicherweise Hinweise zu der Transportbox geben kann. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Thomasburg/ Reinstorf, OT Horndorf - GPS-Systeme gestohlen

Zwischen dem 26.10.21, 17.00 Uhr, und dem 27.10.21, 10.00 Uhr, bauten unbekannte Täter das auf einem Dach eines Traktors montiertes GPS-Gerät ab und entwendeten es. Der Traktor stand im Tatzeitraum auf einem Hinterhof in der Lindenstraße in Horndorf. Bereits in der vorherigen Nacht, vom 26. auf den 27.10.21, waren Unbekannte in eine Scheune in der Ringstraße in Thomasburg eingebrochen und hatten von mehreren Traktoren die GPS-Empfänger abgebaut und gestohlen. In beiden Fällen entstanden jeweils Schäden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendiebe lassen Kinderwagen (ohne Kind) zurück

Zwei unbekannte Täter betraten am Spätnachmittag des 27.10.21, gegen 18.10 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft in der Große Bäckerstraße und packten Bekleidung im Wert von mehr als 750 EUR in einen Kinderwagen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Geschäftes bemerkte die beiden Männer und sprach sie an. Die Täter flüchteten und ließen den Kinderwagen mit der Bekleidung am Tatort zurück. Der für eine Diebestour speziell mitgeführte Kinderwagen wurde sichergestellt.

Reinstorf - betrunken von der Fahrbahn abgekommen - Pkw endet im Graben

Am 28.10.21, gegen 01.00 Uhr, befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Skoda die K16. Vermutlich in Folge ihrer Alkoholisierung kam die Skoda-Fahrerin mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie hatte Glück, denn sie blieb unverletzt und der Pkw kam nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt in einem Graben zum Stehen. Die 42-Jährige wurde später in ihrer Wohnung angetroffen, wo festgestellt wurde, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen

Am 27.10.21, zwischen 11.00 und 16.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW Golf ein, der in der Kalandstraße abgestellt war. Das Innere des Pkw wurde anschließend durchsucht, offenbar jedoch nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Schockanrufer gehen leer aus

Mehrere Senioren aus Stadt und Landkreis Lüneburg wurden auch am 27.10.21 wieder von unbekannten Tätern angerufen, die behaupteten von der Polizei zu sein und sich zu melden, weil ein Angehöriger einen Unfall gehabt habe. Die Senioren fielen nicht auf die Betrüger herein. Sie beendeten jeweils das Telefonat und erstatten Anzeige.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Unbekannte Täter haben am 27.10.21, zwischen 08.20 und 12.30 Uhr, einen Toyota beschädigt, der auf einem Parkplatz im Brockwinkler Weg abgestellt war. Die Täter zerkratzten u.a. den Lack den Pkw und zerstachen mehrere Reifen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Schilderdiebe erwischt

Zwei aufmerksamen Zeugen fielen am Mittwochnachmittag, 27.10.21, gegen 16.50 Uhr, drei jungen Männer auf, die offenbar gerade dabei waren ein Ortsschild der Ortschaft Seerau in der Lucie in einen Pkw zu laden. Der Zeuge rief die Polizei. In Folge wurden die Personalien von drei 18-Jährigen aus dem Kreis Wolfenbüttel festgestellt. Gegen das Trio wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Lemgow - Einbruch in Maschinenhalle

In der Nacht zum 28.10.21 brachen unbekannte Täter in eine Maschinenhalle in Bockleben ein. Aus der Halle stahlen die Täter ein Schweißgerät. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Wohnungsbrand

In einer Etagenwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Celler Straße kam es am 27.10.21 zu einem Wohnungsbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Sofa in der Wohnung einer 47-Jährigen in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnung ist in Folge des Brandes nicht mehr bewohnbar.

Uelzen/ Suderburg - betrunken am Steuer

Am 28.10.21, gegen 05.40 Uhr, wurde ein 24-Jähriger VW-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 24-Jährige mit dem Pkw in der Nordallee in Uelzen unterwegs war, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Bereits gut eine Stunde zuvor wurde in der Burgstraße in Suderburg ein ebenfalls 24 Jahre alter Pkw-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Der 24-jährige BMW-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Auch gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

