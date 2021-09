Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 61-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagmorgen (27.09.) gegen 10:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 70-jährigen Mitsubishi-Fahrer aus Bergisch Gladbach und einem 61-jährigem Radfahrer aus Bergisch Gladbach an der Kreuzung Gladbacher Straße/Hungenberg/Jakob-Euler Straße in Bensberg.

Der 70-Jährige musste verkehrsbedingt auf der Jakob-Euler Straße warten, um geradeaus über die Kreuzung in die Straße Hungenberg einzufahren. Nach einem LKW, der aus Richtung Bergisch Gladbach kam, überquerte er die Kreuzung und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer.

Dieser bremste noch stark, konnte eine Kollision mit dem Pkw jedoch nicht verhindern und fuhr frontal in die Seite des Pkw. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Vorfall schwer und musste mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrrad wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf circa 3.200 Euro geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell