Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen gesucht - Pkw-Fahrer erfasst Fußgängerin und flüchtet

Wermelskirchen (ots)

Am Freitagmorgen (24.09.) gegen 09:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht zwischen einer 77-jährigen Fußgängerin und einem Pkw-Fahrer in der Oberen Remscheider Straße in Wermelskirchen.

Die 77-jährige Rentnerin überquerte die obere Remscheider Straße, als der unbekannte Täter aus der Straße Taubengasse hinausfuhr und in die obere Remscheider Straße in Fahrtrichtung Innenstadt einbiegen wollte.

Der Pkw-Fahrer erfasste die Seniorin an der rechten Seite, wodurch sie zu Fall kam und sich am Kopf verletzte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, als ein Passant der Dame zur Hilfe eilte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Passanten, welcher der Dame vor Ort Hilfe leistete. Bei dem Pkw-Fahrer handelt es sich laut Angaben der 77-jährigen Fußgängerin um einen Mann mittleren Alters in einem schwarzen Smart.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

