POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Trunkenheitsfahrten am Sonntagabend

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagabend (26.09.) gegen 21:58 Uhr fiel einem Polizeibeamten in seiner Freizeit ein blauer Pkw der Marke Renault auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Frankenforster Straße in Bergisch Gladbach auf, der auffällig Schlangenlinien fuhr. Er rief unverzüglich die im Dienst befindlichen Kollegen hinzu, die den Fahrzeugführer wenig später kontrollierten.

Der 48-jährige Fahrer des Pkw zeigte weitere deutliche Ausfallerscheinungen. Er war zwar mit einem freiwilligen Atemalkoholvortest einverstanden, war jedoch nicht mehr in der Lage diesen durchzuführen.

Die Beamten konnten zudem feststellen, dass der 48-jährige Bergisch Gladbacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wurde anschließend zwecks Durchführung einer Blutprobenentnahme zur Polizeiwache verbracht.

Ein weiterer Pkw der Marke VW fiel am selbigen Tag gegen 23:55 Uhr auf der Bensberger Straße in Bergisch Gladbach auf, da er immer wieder Schlangenlinien fuhr und dabei teilweise den Gegenverkehr kreuzte.

Der 51-jährige Solinger konnte durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Im weiteren Verlauf verhielt sich der Beschuldigte gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und kam den weiteren Anweisungen nicht nach. Als die Situation deutlich bedrohlicher wurde, waren die Polizeibeamten gezwungen, den Mann zu fesseln und ihn für das weitere Verfahren mit zur Polizeiwache zu führen.

Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen geschrieben und es wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. (ch)

