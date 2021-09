Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Geländewagen schwer verletzt

Leichlingen (ots)

Am Sonntag (26.09.) gegen 09:55 Uhr ereignete sich auf der L294 in Leichlingen ein Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Audi-Fahrer aus Leverkusen und einem 57-jährigen Motorradfahrer aus Langenfeld.

Der 57-Jährige befuhr mit seinem Kraftrad der Marke Harley Davidson die L294 aus Fahrtrichtung Leichlingen Innenstadt in Richtung Witzhelden, als der Pkw-Fahrer in seinem Geländewagen aus der Einmündung Junkersholz hinausfuhr und nach links in Richtung Innenstadt abbiegen wollte.

Der 66-Jährige übersah den Motorradfahrer und es kam zu einer Kollision. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht.

Der Audi-Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (ch)

