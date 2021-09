Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugen gesucht - Einbruch in Imbiss

Odenthal (ots)

In der Nacht auf Freitag (24.09.) verschafften sich zwei unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Imbiss-Lokal auf der Hauptstraße und entwendeten Geld aus einem dort vorhandenen Spielautomaten. Über die Höhe der Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getätigt werden; die Täter flüchteten nach der Tat vermutlich in Richtung der Straße Am Telegraf.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Männlich, 170-180 cm, schlanke Statur, helles Oberteil, dunkle Hose, schwarze Kappe Täter 2: Männlich, ca. 180-185 cm, schlanke Statur, helle Bekleidung

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell