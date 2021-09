Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Nächtlicher Einbruchdiebstahl rechtzeitig verhindert

Odenthal (ots)

In der Nacht auf Freitag (24.09.) gegen 2:15 Uhr versuchten sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schallemicher Straße in Odenthal zu verschaffen.

Der 45-jährige Nachbar des Hauses befand sich auf seinem Balkon, als er durch ein lautes Knacken auf die Täter aufmerksam wurde. Mittels einer Taschenlampe konnte er zwei Personen im Garten des Hauses erkennen. Durch das grelle Licht wurden die beiden Personen auf den Nachbar aufmerksam und flüchteten daraufhin in Richtung Straße.

Die Polizeibeamten konnten nach Eintreffen zwei frische Hebelmarken an der Hauseingangstür erkennen. Der Zugang zum Inneren des Hauses blieb den Tätern jedoch verwehrt.

Der Nachbar konnte die beiden Personen wie folgt beschreiben:

1.Person: männlich, circa 1,80m groß, sportliche Statur, schwarzer Pullover mit Kapuze, hellblaue Jeans 2.Person: vermutlich männlich, circa 1,70m groß, kräftige Statur, schwarze Basecap, schwarzer Pullover

Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell