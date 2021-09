Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht: 12-Jähriger von Jugendlichen bedroht und beraubt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.09.) wurde ein 12-jähriger Bergisch Gladbacher am Busbahnhof in Bensberg von Jugendlichen bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zur Tat beziehungsweise den tatverdächtigen Jugendlichen machen können.

Der Junge lief gegen 13:20 Uhr mit seinem 10-jährigen Bruder von der mittleren Ebene des Busbahnhofes die Treppen zu den Bussteigen hoch und entnahm dabei das Geld für die Busfahrt aus seinem Portemonnaie. Plötzlich wurde er von drei Jugendlichen - einem Jungen und zwei Mädchen - eingekreist und angerempelt. Der Junge fragte den Geschädigten, ob er das Geld sehen könne. Als dieser das verneinte, riss eines der Mädchen dem 12-Jährigen das Portemonnaie aus der Hand, warf dieses neben einen Mülleimer und drohte dem Jungen, ihn zu verprügeln, wenn er das Geld nicht herausgeben würde. Der 12-Jährige gab den Jugendlichen verängstigt sein Fahrtgeld (circa 2 Euro). Im Anschluss verschwand das Trio Richtung Gartenstraße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der Junge soll zwischen 15-18 Jahre alt sein und war circa 160cm-170cm groß. Er hatte braune Locken und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Oberteil, enge Jeans und eine Goldkette um den Hals.

Eines der Mädchen war circa 16-17 Jahre alt, größer als 160cm und hatte lange braune Haare. Zum Tatzeitpunkt trug sie einen roten Kapuzenpulli.

Das zweite Mädchen hatte schulterlange, lila gefärbte Haare. Ein ungefähres Alter sowie die Größe konnten nicht angegeben werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0.(mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell