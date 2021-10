Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.10.2021

Goslar (ots)

Seesen

Am 13.10.2021 wird durch eine geschädigte Pflegeeinrichtung aus Seesen der Diebstahl eines verschreibungspflichtigen Medikamentes angezeigt. Demnach entwendet ein zur Zeit unbekannter Täter ein Arzneimittelfläschen mit starkem Schmerzmittel aus dem Arzneischrank der Einrichtung.

Seesen

Am 13.10.2021 kam es auf dem Parkplatz einer Drogeriekette in der Braunschweiger Straße in Seesen zu einem Geldbörsendiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendet aus dem PKW der Geschädigten einen Einkaufsbeutel mit Geldbörse als Inhalt. Die Geschädigte war gerade dabei ihren Einkauf in ihrem PKW zu verstauen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lutter

Am 14.10.2021 gegen 05:30 Uhr kam es auf der L 496 zwischen Lutter und Neuwallmoden zu einem Wildunfall. Der verunfallte 31jährige Fahrzeugführer fuhr aus Rtg. Lutter in Rtg. Neuwallmoden als plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn wechselte. Der Fahrzeugführer bremste so stark ab, dass sein PKW ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 20.000,- Euro.

Seesen

Am 14.10.2021 kam es erneut zu einem Schockanruf in Seesen. Eine unbekannte weibliche Person gab an, an einem Unfall beteiligt zu sein und bat bei einer älteren Dame um Hilfe. Die weibl. Person erweckte den Anschein mit der Geschädigten verwandt zu sein. Wenig später übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch. Ab hier erkannte die Geschädigte den möglichen Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 14.10.2021 wurde bei der Polizei Seesen ein Betrug, sowie das Ausspähen von Daten zur Anzeige gebracht. Demnach hat ein unbekannter Täter die Kontodaten eines Einkaufskontos des Geschädigten auf unbekannte Weise erlangt und hiermit Bestellungen aufgegeben. Diese Waren versendete der unbek. Täter an eine fingierte Adresse nach Bamberg. Der Schaden beläuft sich zur Zeit auf über 100,- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 14.10.2021 gegen 21:00 Uhr kam es wiederum zu einem Schockanruf in Seesen durch einen angeblichen Polizeibeamten. Der angebliche Beamte sprach die Einbruchsgefahr in der Nachbarschaft an. Die geschädigte ältere Dame erkannte auch hier während des Gesprächs den versuchten Betrug und beendete das Gespräch. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

