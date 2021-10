Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Mittwoch, den 13.10.2021, 18.25 Uhr, stößt der Fahrer eines gelben Lieferwagens beim Rangieren aus einer Parkbucht in der Westfalenstraße vor dem Haus Nr. 19 gegen den dahinter parkenden Fiat 500. Anschließend fährt er jedoch davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Vorfall wird von einem Zeugen beobachtet, der den Vorfall bei der Polizei meldet. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

