Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170921-724: Drogenkonsum - 17-Jähriger geriet in Polizeikontrolle

Wipperfürth (ots)

In der Ringstraße kontrollierten Polizisten am Donnerstag (16. September) einen 17-Jährigen aus Odenthal. Er war mit seinem Kleinkraftrad mit überhöhter Geschwindigkeit von der Gladbacher Straße in Richtung Ringstraße unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte er körperliche Symptome, die auf kürzlichen Drogenkonsum schließen ließen. Mit dem Verdacht konfrontiert gab der 17-Jährige den Konsum von Cannabis zu. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten geringe Mengen Cannabis, welches sichergestellt wurde. Der 17-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und blickt nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

