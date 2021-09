Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170921-723: Rollerfahrer musste zur Blutprobe

Gummersbach (ots)

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte vergangene Nacht (17. September) wohl ein 38-jähriger Gummersbacher. Die Polizei stoppte ihn um kurz vor 7 Uhr morgens auf einem Kleinkraftrad in der Straße "Auf der Brück" in Dieringhausen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-Jährigen fest. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort bestätigte diesen Verdacht, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Zudem wird gegen den 38-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da er nach eigenen Angaben nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

