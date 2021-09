Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170921-722: Versuchter Einbruch in Seniorenheim

Wipperfürth (ots)

Vergeblich haben Kriminelle in der Nacht zu Freitag (17. September) versucht, in ein Seniorenheim in der Straße "Auf dem Silberberg" einzubrechen. Gegen 0.30 Uhr hebelten sie am Hintereingang des Gebäudes, schafften es jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Bei ihrem Tun lösten die Täter den Alarm aus; sie flüchteten unverrichteter Dinge.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

