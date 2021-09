Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160921-719: Von der Straße abgekommen - Kürtenerin schwerverletzt ins Krankenhaus

Lindlar (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochnachmittag (15. September) eine 25-jährige Kürtenerin zugezogen. Auf der L284 in Lindlar war sie mit ihrem roten VW Up von der Straße abgekommen.

Um kurz nach 17 Uhr fuhr die Kürtenerin auf der Landstraße aus Richtung Untereschbach kommend in Fahrtrichtung Lindlar-Bruch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Beim Versuch gegenzulenken verlor sie die Kontrolle, geriet ins Schleudern und landete schließlich links der Fahrbahn auf einer Weide. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

