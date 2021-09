Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160921-717: Drei Kisten Bier gestohlen

Gummersbach (ots)

Bier hatten Einbrecher im Visier, die zwischen Montagabend 18 Uhr und Mittwoch (15. September) 15 Uhr in einen Geräteschuppen in der "Alte Landstraße" in Gummersbach-Elbach eingebrochen sind. Die Täter hatten die Eingangstür des Schuppens aufgehebelt und anschließend drei Kisten Bier daraus gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell